أمطار في بحري.. الأرصاد تكشف توقعات طقس بداية الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إن بعض المناطق بالقاهرة خاصة مدينتي التجمع والسلام، شهدت سقوط أمطار خفيفة في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وأضاف شاهين في تصريحات لمصراوي، أن سقوط الأمطار بهذه المناطق انتهى في تمام الساعة الثامنة، مؤكدا انعدام فرص سقوط الأمطار على القاهرة خلال الـ72 ساعة المقبلة، بينما هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض المناطق في شمال الوجه البحري.

وأوضح أن درجات الحرارة أقل من معدلاتها الطبيعية من درجة إلى درجتين، موضحا أنها تسجل على القاهرة 18 درجة مئوية.

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ولفت مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إلى نشاط الرياح على السواحل الشمالية، مؤكدا أن الحالة الجوية تميل إلى البرودة نهارا، باردة ليلا وحتى الساعات الأولى من الصباح.

وعن طقس يوم السبت 28 ديسمبر، قال شاهين إنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، وبعض المناطق من شمال الوجه البحري.

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