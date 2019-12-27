"زيادة أسعار الكهرباء وأمراض وبائية".. الحكومة ترد على 11 شائعة خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عدة شائعات تداولتها بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أبرزها تنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وارتفاع أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع، وتفشي فيروس أنفلونزا الطيور في مزارع الدواجن.

ويستعرض "الخليج 365" رد مجلس الوزراء على 11 شائعة هذا الأسبوع:

تهجير أهالي عزبة الهجانة

قالت محافظة القاهرة، إنه لا صحة لما تردد حول تهجير الحكومة لأهالي عزبة الهجانة من منازلهم.

وأوضحت المحافظة، أنه جار تطوير منطقة عزبة الهجانة وتحويلها من منطقة عشوائية إلى منطقة حضارية مكتملة الخدمات، دون المساس بأي حق من حقوق المواطنين المقيمين بها، وذلك في إطار سعي الدولة للقضاء على المناطق العشوائية غير الأمنة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة: لا صحة لتهجير أهالي عزبة الهجانة قسرياً

توقف شحن العدادات مسبقة الدفع

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لا صحة لوقف خدمة الشحن الخاصة بنظام العدادات مسبقة الدفع بـ "الكارت" بأي محافظة من محافظات الجمهورية.

وأوضحت الوزارة، أن كافة شركات "توزيع الكهرباء" بجميع محافظات الجمهورية مستمرة في تقديم خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع بشكل طبيعي دون أي تعطل أو توقف، مشيرة إلى أن تحديث أنظمة شحن العدادات وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

لمزيد من التفاصيل: بيان رسمي للرد على أنباء توقف نظام شحن العدادات مسبقة الدفع

تفشي أنفلونزا الطيور

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لا صحة لتفشي فيروس "أنفلونزا الطيور" بمزارع الدواجن، وأن موقف مزارع الدواجن آمن تماماً.

وشددت الوزارة على رفع درجة الأمان الحيوي بكافة المزارع لضمان عدم خروج أي دواجن من المزارع إلا عقب فحصها في المعامل والتأكد من خلوها من أي أمراض.

وقالت وزارة الزراعة إنها اتخذت عددًا من الإجراءات الوقائية ضد فيروس "أنفلونزا الطيور" سواء كانت بالمزارع أو الطيور الريفية.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي تفشي "أنفلونزا الطيور" في مزارع الدواجن

التنازل عن مقترح مصر بشأن سد النهضة

قالت وزارة الموارد المائية والري، إنه لا صحة على الإطلاق لتنازل مصر عن مقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وشددت الوزارة على تمسك مصر بمقترحها الخاص بقواعد ملء وتشغيل السد مع استمرار حرصها وسعيها للتوصل إلى اتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا بخصوص تلك القواعد بما يحقق مصلحة الدول الثلاث في التنمية، وبما لا يمثل خطراً جسيمًا على مصر.

لمزيد من التفاصيل: بيان حكومي للرد على مزاعم التنازل عن مقترح مصر بشأن سد النهضة

زيادة أسعار الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لا صحة لارتفاع أسعار شرائح الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع مقارنةً بالعدادات التقليدية.

وأكدت الوزارة، أنه لا يوجد أي فارق في حساب قيمة الاستهلاك بين العداد مسبق الدفع والعداد التقليدي القديم، مشددة على ثبات أسعار شرائح الكهرباء، والدعم المقدم للشرائح المستحقة في كافة العدادات سواءً كانت تقليدية أو مسبقة الدفع.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة ترد على أنباء زيادة أسعار الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع (بيان رسمي)

بيع منطقة القلعة للصندوق السيادي

قالت وزارة السياحة والآثار، إنه لا صحة على الإطلاق لبيع منطقة القلعة لصندوق مصر السيادي.

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وأكد الوزارة، أن التعاقد مع صندوق مصر السيادي هو لتنفيذ مشروع تطوير وإعادة إحياء "منطقة باب العزب" الكائنة بمنطقة القلعة، لرفع كفاءة المنطقة والنهوض بالخدمات السياحية بها، لتصبح منطقة تاريخية وثقافية وسياحية لجذب الزوار والسائحين لها، وذلك في إطار حرص الدولة على تطوير المناطق التاريخية والأثرية دون المساس بها، فهي الإرث الحضاري للشعب المصري.

لمزيد من التفاصيل: "الوزراء" يوضح حقيقة بيع منطقة القلعة لصندوق مصر السيادي

تفشي أمراض وبائية بشمال سيناء

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لا صحة لما تردد حول تفشي أي أمراض وبائية بمحافظة شمال سيناء.

وقالت الوزارة، إن الوضع الصحي بالمحافظة آمن تماماً، مُوضحةً أنه لم يتم رصد أي حالات إصابة أو وفاة نتيجة أمراض وبائية، مشددة على حرص الدولة على صحة وسلامة المواطنين بكافة محافظات الجمهورية.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي تفشي أمراض وبائية بشمال سيناء

تعيين خطباء مكافأة دون اختبارات

قالت وزارة الأوقاف، إنه لا صحة لتعيين خطباء المكافأة، دون اجتياز الاختبارات الخاصة للالتحاق بالوظيفة.

أوضحت الوزارة، أنه لا يتم تعيين أي شخص بأي وظيفة بالوزارة إلا بعد استيفائه كافة الشروط الخاصة بها، فضلاً عن اجتيازه اختبارات المسابقة الرسمية التي تعدها الوزارة للالتحاق بالوظيفة.

وأشارت إلى عقد دورات تأهيلية إلزامية لخطباء المكافأة الراغبين في "إقامة الشعائر أو فتح مكتب تحفيظ أو الاشتراك في مدرسة قرآنية" بنظام المكافأة، وفي حال اجتياز المتقدم لتلك الدورات، سُيتاح أمامه عدداً من الخيارات.

لمزيد من التفاصيل: الأوقاف: دورات إلزامية قبل تعيين خطباء المكافأة

تراجع إنتاج قطاع الكهرباء

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لا صحة على الإطلاق لتراجع إنتاج قطاع الكهرباء خلال العام الحالي.

وأضافت الوزارة، أن هناك زيادة فى حصيلة الطاقة الكهربائية المولدة بنسبة 1.3%، لتصل إلى 199.3 مليار كيلو وات/ ساعة خلال عام (2018/2019)، مقارنة بـ 196.8 مليار كيلو وات/ساعة خلال عام (2017/2018).

لمزيد من التفاصيل: "الوزراء": 1.3% زيادة في إنتاج الطاقة الكهربائية خلال 2019

بيع شهادات محو أمية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا صحة لبيع شهادة محو الأمية للتحايل على شرط تثبيت المعلمين المساعدين.

وأوضحت الوزارة، أن الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية هي الجهة الرسمية الوحيدة المسئولة عن منح شهادات محو الأمية المطلوبة ضمن أوراق التثبيت من المعلمين المساعدين لوظيفة معلم، لافتة إلى أنه في حالة وجود أي تزوير أو أخطاء بتلك الشهادات فإنه يتم اكتشافها من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين باعتبارها متصلة إلكترونياً بالهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية.

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تحسم الجدل بشأن بيع شهادات محو أمية للتعيين بمسابقة "المعلمين"

غرق مواقع أثرية بالإسكندرية

أكدت محافظة الإسكندرية، أنه لا صحة لغرق أي من المواقع الأثرية بالإسكندرية.

وقالت المحافظة، إن كافة المواقع الأثرية بالمحافظة مؤمنة بشكل كامل ضد أي تغيرات مناخية طارئة، مع رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، كما أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة.

وأشارت المحافظة إلى وضع خطة لتلافي ما حدث خلال النوات الشتوية السابقة، والتي تتضمن التنسيق مع كافة الجهات المعنية أبرزها (شركة الصرف الصحي وكافة الأحياء

لمزيد من التفاصيل: الحكومة تنفي غرق مواقع أثرية بالإسكندرية بسبب الطقس السيئ