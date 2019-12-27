محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب أ): ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، ولاية ألازيج شرقي تركيا. وذكر بيان عن هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد)، أن الهزة وقعت في تمام الساعة 10:02 بالتوقيت المحلي، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية . Advertisements وأوضح أن مركز الهزة يقع في قضاء "سيفريجا"، على عمق 7 كيلومترات. ولم ترد بعد أنباء عن خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة. وهذه الهزة هى الثانية الشهر الجاري بعد زلزال بقوة 4.6 درجات ضرب غربي تركيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هزة أرضية بقوة 4.9 تضرب شرقي تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.