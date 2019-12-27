بحضور وزير الشباب والمحافظ.. حفل "ماراثون زايد الخيري" في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس - حسام الدين أحمد:

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم الجمعة، احتفالية على هامش سباق ماراثون زايد الخيري، والذي أقيم في كورنيش السويس الجديد، بحضور المهندس جمعة مبارك سفير دولة الإمارات في مصر والفريق محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة الأوليمبية الإماراتية، وقدم الحفل الإعلامي أحمد شوبير، وأحياه فريق "الميناء" الغنائي.

واختتم الماراثون بتكريم الوزير ومحافظ السويس وسفير دولة الامارات، للفائزين بالمراكز الأولى "رجال وفتيات" في فئتي ذوي الهمم والأسوياء.

وانطلقت اليوم الجمعة في السويس فعاليات النسخة السادسة لمارثون زايد الخيري الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة ومحافظة السويس بالتعاون مع دولة الإمارات، بمشاركة أكثر من 20 ألف شاب وفتاة، من الأسوياء وذوي الهمم.