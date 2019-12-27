قرض "عجول البتلو".. مليار جنيه تمويلات من البنك الزراعي في عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري :

قال مصدر مسؤول في البنك الزراعي المصري، إن البنك ضخ تمويلات تقارب مليار جنيه خلال عامين في مشروع إحياء البتلو منذ إطلاقه رسميا في 2017.

أشار المصدر في تصريحات لمصراوي إلى أن عدد المستفيدين من تمويلات مشروع البتلو بلغ 6 آلاف مستفيد لشراء عدد 60 ألف رأس ماشية، بفائدة مدعمة 5% متناقصة دون وجود حالات تعثر في انتظام سداد مديونية القرض.

ويهدف إحياء المشروع القومى للبتلو، لصغار المربين وشباب الخريجين، من خلال منحهم قروضًا لشراء عجول البتلو من الأبقار والجاموس، وأعلاف التغذية بفائدة بسيطة متناقصة، بما يساهم فى توفير فرص عمل، والمساهمة في تنمية الثروة الحيوانية بمصر، والنهوض بها، وتقليص الفجوة فى اللحوم الحمراء وتوفير البروتين الحيوانى، بما يساهم أيضًا فى خفض أسعارها.

وأكد المصدر أن المشروع جاء بدعم كبير من البنك المركزي، بهدف تهيئة السبل أمام الفلاح والمزارع المصري فى إطار مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل زيادة الإنتاج ضمانا لتحقيق الأمن الغذائي خاصة فى مجال اللحوم الحمراء والمحاصيل الاستراتيجية.

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وكان البنك المركزي ضخ 400 مليون جنيه للبنك الزراعي على دفعتين خلال 2018 في إطار مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وأشار المصدر إلى أن البنك يقدم تمويلات منخفضة التكلفة أيضا للمشروعات الزراعية وقروض تمويل الإنتاج النباتى بفائدة مدعمة 5%.

وأوضح أن تمويلات الإنتاج النباتي تستحوذ على 17٪ من إجمالي محفظة القروض بقيمة 5.3 مليار جنيه ممنوحة حوالي 700 ألف عميل.

وأضاف أن هذه التمويلات تعكس نسبة القروض الممنوحة لتمويل الانتاج النباتي تأكيدا على استمرار دور البنك الزراعى المصرى مع الدولة الداعم للفلاح حيث يتم منح هذه القروض بفائدة 5٪ مدعمة من الدولة، مستهدفا دعم خطة التنمية الزراعية.

وأضاف المصدر أن البنك يقدم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار برامج التمويل المقدمة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تمويلات تراكمية بلغت 3.1 مليار جنيه تقريبا لعدد 156,6 عميل.