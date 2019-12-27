"ضحية الأمطار ونائبة ضرب النار".. ضمن الأبرز في حصاد الشرقية 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

ساعات قليلة ويُسدل الستار على عام 2019 بكل ما حمله من أحداث، إلا أن العام الذي قارب على الانتهاء شهد وقائع تفاعل معها المواطنون بشكل عام، وأهالي الشرقية على وجه الخصوص.

ورصد "الخليج 365" خلال السطور التالية، أبرز الوقائع التي شهدتها الشرقية خلال عام 2019.

شهداء الشرطة

استشهد النقيب أحمد المسلمي، معاون مباحث بلبيس، بطعنتين نافذتين على يد عنصر إجرامي، الأربعاء 27 مارس، قبل أن يلحق به صديقه النقيب عمر ياسر عبد العظيم، معاون مباحث أبو حماد، بطلق ناري أثناء ضبط مجهولين سرقوا سيارة مواطن عشية السبت الأول من يونيو الماضي.

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ضحية الأمطار و"اللودر"

مساء الثلاثاء 22 أكتوبر، دفعت الطفلة "مروة صادق عبد المجيد صادق" 10 سنوات، حياتها ثمنًا لصعق كهربائي تعرضت له من عمود إنارة بسبب سوء الطقس، حيث غرقت في مياه الأمطار قبل انتشالها بواسطة "لودر"، في واقعة انتشر بشأنها مقطع فيديو ألم جميع من شاهده.

انهيار عقار فاقوس

صباح الثلاثاء 17 ديسمبر، وقعَّ انهيار مبنى مكون من 3 طوابق بخلاف الطابق الأرضي، في حادثة استمرت خلالها عمليات رفع الأنقاض لنحو 14 ساعة، وأودت بحياة امرأة وابنة شقيقها، فيما أصيب شخصين آخرين، قبل إزالة ثلاث منازل تأثرت بالانهيار، وتشردت على إثر ذلك 15 أسرة.

نائبة ضرب النار

الأحد 23 ديسمبر، انتشر فيديو للنائبة نوسيلة أبو العمر، عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة فاقوس، أظهرها وهي تُطلق أعيرة نارية في الهواء، والتي عللتها بأنها كانت من سلاحها "المُرخص" ابتهاجًا بخطوبة ابنتها، قائلة: "أن زيي زي الرجال ومن حقي أضرب نار وقت ما أحب".