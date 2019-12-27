هزة شديدة على كوبري مدينة بركة السبع.. ورئيس المدينة يكلف بفحصه

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

شعر أهالي بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية بهزة شديدة، صباح اليوم الجمعة، على الكوبري الكائن أعلي البحر أمام مجلس المدينة.

وأبدى بعض الأهالي القلق ما اهتزاز الكوبري بشدة عند مرورهم عليه، ما جعل الجهات المسؤولة بمركز المدينة تتحرك للتعرف على الأسباب واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال محمد هنداوي، رئيس مركز ومدينة بركة السبع، لـ(الخليج 365):"عند ملاحظة هزة بالكوبري انتقل إلي المكان السيد حسن، ومحمود عبد الدايم، نائبا رئيس المركز والمدينة، وجرى استدعاء مهندسي الري والصيانة للكباري للمعاينة اللازمة للوقوف علي الأسباب".

وأشار رئيس مركز ومدينة بركة السبع، إلى أنه سيجرى تدعيم الكوبري علي وجه السرعة ومعالجة أي خلل إذا احتاج الأمر، لتفادي أي خطورة وضرر على المواطنين والسيارات ولضمان السير عليه بشكل طبيعي.