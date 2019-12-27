رئيس العراق :أفضل الاستقالة على تكليف رئيس حكومة يرفضه المحتجون

وكالات- رفض الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الخميس26 ديسمبر 2019 تكليف مرشح الكتلة البرلمانية المدعومة من إيران برئاسة الحكومة قائلا إنه يفضل الاستقالة على تعيين شخص سيرفضه المحتجون. وقال صالح في بيان إنه مستعد لتقديم استقالته إلى البرلمان لأن الدستور لا يمنحه الحق في رفض المرشحين لرئاسة الوزراء

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