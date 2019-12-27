اتفاق روسي أوكراني بشأن التعاون في مجال الغاز

أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن بلاده وأوكرانيا اتفقتا على التخلي عن المطالبات المتبادلة بينهما في عقود الغاز اعتبار من مطلع العام الجديد.
وقال نوفاك - في تصريح أودرته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة - "إن هذا الاتفاق يأتي فيإطار بروتوكول للتعاون في مجال الغاز وقعته روسيا وأوكرانيا الأسبوع الماضي في العاصمة البيلاروسية مينسك بعد جولة مفاوضات، ويضع البروتوكول حدا للخلافات في عقود الغاز بين البلدين".
وأوضح الوزير أنه وفقا للوثيقة الموقعة سيتخلى الطرفان عن المطالبات الجديدة، كما سيقوم كل جانب بسحب الدعاوى القضائية والتحكيمية التي لا توجد فيها قرارات نهائية.
وتابع أن شركة (غازبروم) ستسدد نحو 2.9 مليار دولار للجانب الأوكراني تنفيذا للقرار النهائي الصادر عن محكمة التحكيم في ستوكهولم.
ولاقى البروتوكول الموقع ترحيبا من قبل الاتحاد الأوروبي، ووصفه بأنه وثيقة متوازنة وإنجاز لجميع الأطراف المشاركة.
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