اخبار العالم

القوات العراقية تؤكد وقوفها مع المتظاهرين في مطالبهم المشروعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أكدت القوات المسلحة العراقية وقوفها مع المتظاهرين في مطالبهم المشروعة، داعية في الوقت ذاته المتظاهرين إلى مساندة القوات الأمنية لاعتقال المخربين الذين يقومون بقطع الشوارع وحرق المؤسسات، فضلا عن تخريب المحال التجارية.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبدالكريم خلف- في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم الجمعة- إن القوات الأمنية تقف مع المتظاهرين في مطالبهم المشروعة، وتؤمن

لهم الحماية في مناطق محددة للتظاهر في المحافظات وبغداد، واصفا من يقوم بأعمال تخريب وقطع طرقات بالمخرب لا المتظاهر.
كانت وزارة الداخلية العراقية، قد أكدت - في وقت سابق - أن القوات الأمنية مستمرة بتأمين أماكن المتظاهرين السلميين مهما بلغت أعدادهم.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القوات العراقية تؤكد وقوفها مع المتظاهرين في مطالبهم المشروعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا