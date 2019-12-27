القوات العراقية تؤكد وقوفها مع المتظاهرين في مطالبهم المشروعة

أكدت القوات المسلحة العراقية وقوفها مع المتظاهرين في مطالبهم المشروعة، داعية في الوقت ذاته المتظاهرين إلى مساندة القوات الأمنية لاعتقال المخربين الذين يقومون بقطع الشوارع وحرق المؤسسات، فضلا عن تخريب المحال التجارية.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء الركن عبدالكريم خلف- في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم الجمعة- إن القوات الأمنية تقف مع المتظاهرين في مطالبهم المشروعة، وتؤمنلهم الحماية في مناطق محددة للتظاهر في المحافظات وبغداد، واصفا من يقوم بأعمال تخريب وقطع طرقات بالمخرب لا المتظاهر.
كانت وزارة الداخلية العراقية، قد أكدت - في وقت سابق - أن القوات الأمنية مستمرة بتأمين أماكن المتظاهرين السلميين مهما بلغت أعدادهم.
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