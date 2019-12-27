رئيس كازاخستان يعلن الحداد غدًا على أرواح ضحايا الطائرة

أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، الحداد الوطني غدا السبت في جميع أرجاء البلاد على أرواح ضحايا حادث تحطم طائرة تابعة لشركة طيران ("بيك إير) الكازاخية التي كانت تحمل على متنها 98 شخصا.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة أن لجنة الطيران في كازاخستان

قالت إنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات الحادث الذي أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة 50 آخرين، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات المجاورة من أجل تلقي العلاج بينهم 17 حالتهم خطيرة للغاية.

وتحطمت الطائرة (فوكر-100)، التي كانت متجهة إلى العاصمة "نور سلطان"، بعد وقت قصير من إقلاعها صباح اليوم من مطار ألماتي الدولي حيث اخترقت سياجا خرسانيا قبل أن تصطدم بمبنى مكون من طابقين.

وأوقفت لجنة الطيران المدني في كازاخستان بشكل مؤقت جميع الرحلات الجوية لهذا النوع من الطائرات كإجراء احترازي إلى حين الكشف عن ملابسات الحادث.