هبوط اضطراري لطائرة ركاب عراقية في مطار روستوف الروسي

ذكرت قناة (روسيا اليوم) أن طائرة ركاب عراقية هبطت اضطراريا في مطار (روستوف) الواقع جنوبي روسيا. ونقلت القناة عن الناطق باسم مطار (روستوف) قوله إن الطائرة العراقية التابعة لشركة (ايراك ايرويز) كانت تقوم برحلة من بغداد إلى مدينة مينسك عاصمة بيلاروسيا، مشيرا إلى أن السبب وراء هبوط الطائرة بشكل اضطراري يرجع إلى أسباب تقنية.

وأكد المسئول الروسي أن عملية الهبوط تمت بنجاح دون وقوع أي إصابات تذكر، غير أنه لم يشر إلى عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة. العراقية التابعة لشركة (ايراك ايرويز) كانت تقوم برحلة من بغداد إلى مدينة مينسك عاصمة بيلاروسيا، مشيرا إلى أن السبب وراء هبوط الطائرة بشكل اضطراري يرجع إلى أسباب تقنية.وأكد المسئول الروسي أن عملية الهبوط تمت بنجاح دون وقوع أي إصابات تذكر، غير أنه لم يشر إلى عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة.

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