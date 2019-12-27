أستراليا تستدعي الجيش للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات

استدعت السلطات الاسترالية عناصر الجيش للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات المستمرة منذ شهر سبتمبر الماضي وتسببت في مقتل 9 أشخاص، فضلا عن تدمير 800 منزل في جنوب شرق البلاد.
وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الجمعة) أن هذا يأتيعقب ساعات من تحذير السلطات الاسترالية من مخاطر ارتفاع درجات الحرارة والرياح خلال الايام القليلة المقبلة.
ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه المسئولة بمكتب الطقس الاسترالي روز بار :"إن الإثنين والثلاثاء المقبلين قد يكونا الأسوأ بسبب تشكل موجة حارة بجنوب مقاطعة "نيو ساوث ويلز" الأكثر تضررًا من حرائق الغابات"، مضيفة أن خطر الحرائق سيزيد خلال الأسبوع الجديد مع ارتفاع درجة الحرارة واشتداد الرياح.
وكانت البحرية الاسترالية قد كشفت في وقت سابق عن مشاركة جنودها في جهود مكافحة حرائق الغابات في البلاد.
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