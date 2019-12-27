كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهند: طرد امرأة نرويجية بعد انضمامها للاحتجاجات على قانون الجنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات الهندية اليوم الجمعة، إن امرأة نرويجية في عطلة في ولاية كيرالا بجنوب الهند طُلب منها مغادرة البلاد بعد انضمامها للاحتجاج على قانون الجنسية الجديد لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وقُتل ما لا يقل عن 25 شخصًا في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد منذ تبني القانون، الذي يعتبره النقاد تمييزًا تجاه المسلمين، في 11 ديسمبر.

وطُلب من طالب تبادل ألماني مغادرة البلاد هذا الأسبوع بعد مشاركته في اجتماعين مناهضين للقانون.

وقالت أنوب كريشنا، مسؤولة التسجيل الإقليمي للأجانب في مطار كوتشي: "شاركت السيدة النرويجية في احتجاج في انتهاك لحالتها المتعلقة بالتأشيرة".

وأضافت، لقد طُلب منها مغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن، ولا تسمح التأشيرة السياحية التي زارت فيها البلاد بالمشاركة في أي احتجاجات".

ورفضت السائحة "جان ميت يوهانسون" البالغة71 عامًا التعليق على رويترز.

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لم يكن هناك استجابة فورية لطلب الحصول على تعليق من وزارة الشؤون الداخلية الهندية والسفارة النرويجية في نيودلهي.

ونشرت يوهانسون على صفحتها على الفيس بوك حول احتجاج يوم 23 ديسمبر في كوتشي.

وكتبت جنبًا إلى جنب مع صور المسيرة، بما في ذلك إحدى اللافتات التي تحمل لافتة: "لا توجد أعمال شغب، لقد قرر الناس فقط، ورفعوا أصواتهم قائلين ما يجب قوله".

وقالت يوهانسون لصحيفة التايمز أوف إنديا إنها سألت الشرطة أولًا إذا كان بإمكانها المشاركة. وقالت للصحيفة "لقد تلقيت تأكيدًا شفهيًا بإمكاني القيام بذلك".

ويسهل القانون الجديد بالنسبة للأقليات من جيران الهند ذات الأغلبية المسلمة - أفغانستان وبنغلاديش وباكستان - الذين استقروا في الهند قبل عام 2015 للحصول على الجنسية.

وقال النقاد، إن استبعاد المسلمين أمر تمييزي وأن منح الجنسية على أساس الدين ينتهك الدستور الهندي العلماني.