أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 27/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || انطلاق المناورات العسكرية بين إيران وروسيا والصين

بدأت إيران والصين وروسيا تدريبات بحرية مشتركة اليوم الجمعة، في المحيط الهندي وخليج عمان فيما وصفته موسكو بأنه تمرين غير مسبوق في التعاون والتدريب البحري. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || زلزال قوي يضرب محطة نووية إيرانية

أفادت "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل، أن زلزال ضرب صباح اليوم الجمعة، منطقة شمال غرب إيران. أخبار عالمية عاجلة اليوم || اليابان تعلن إرسال طائرات وسفينة حربية إلى الشرق الأوسط

كشفت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، أنها سوف ترسل معدات حربية إلى الشرق الأوسط، لحماية سفنها في المنطقة.

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