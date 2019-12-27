15 قتيلا وعشرت الجرحى في تحطم طائرة بكازاخستان

ذكرت السلطات في كازاخستان أن ما لا يقل عن 15 شخصاً قتلوا في سقوط طائرة تابعة لشركة “بيك إير”، كانت تُقِل 95 راكباً وطاقماً من خمسة أفراد قرب مدينة الماتي، بعد قليل من إقلاعها اليوم الجمعة.

وقالت هيئة الطيران المدني بكازاخستان في بيان، إن الطائرة “فوكر 100″ كانت متجهة صوب العاصمة نور سلطان و”لم تتمكن من مواصلة الصعود خلال الإقلاع، لتخترق سياجاً أسمنتياً” قبل أن تصطدم بمبنى من طابقين.

وأفاد مكتب رئيس بلدية الماتي بأن ما لا يقل عن 15 شخصاً قتلوا وأُدخل 66 آخرون المستشفيات في حالة خطيرة.

وأقلعت الطائرة قبل الفجر، وقال مراسل من رويترز كان متوجهاً إلى المطار إن الضباب الكثيف كان يغطي المنطقة.

وطوقت السلطات موقع السقوط في قرية ألميريك التي تقع بعد نهاية المدرج مباشرة، وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام الطائرة وقد انشطرت إلى نصفين بجانب مبنى شبه مدمر جراء الاصطدام.

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ولم يتسنَّ بعد الوصول إلى شركة “بيك إير” التي تشغل أسطولاً من طائرات “فوكر 100”.

ولم تشر السلطات إلى أي سبب محتمل للحادث، كما علقت هيئة الطيران جميع رحلات هذا النوع من الطائرات انتظاراً لنتائج التحقيق.

وقال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في تغريدة له على تويتر، بأن المسؤولين (عن الحادث) سينالون عقاباً شديداً وفقاً للقانون”، وعبّر عن تعازيه للضحايا وأسرهم.