يوم المواجهة – الرجاء يرغب في “رد الدين” لشبيبة الجزائر والإنفراد بالمركز الثاني

سيكون فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، ممثل الكرة المغربية في منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، أمام فرصة ذهبية من أجل الانفراد بالمركز الثاني للمجموعة الرابعة، وخطو خطوة مهمة نحو التأهل للدور الموالي، عندما يستضيف فريق شبيبة القبائل الجزائري، برسم ثالث مباريات هذه المجموعة.

الفريق الأخضر، سيكون مساء اليوم الجمعة، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، أمام فرصة ثمينة من أجل ضرب عصفورين بحجر واحد، الأول يتمثل في تحقيق النقاط الثلاث، والافراد بالمركز الثاني، والثاني يتجسد في “الثأر” من إقصائه السابق على يد نفس الفريق، سنة 2006.

ويعول الفريق الأخضر، على جاهزية نجومه، وارتفاع معنوياتهم بعد الفوز الأخير في مباراة “الديربي”، من أجل خطف ثلاث نقاط، ستكون ثمينة للغاية، كما يعول الفريق الأخضر أيضا على الدعم الجماهيري الكبير المرتقب في هذا النزال.

مهام ممثل الكرة المغربية، لن تكون سهلة أمام خصم جزائري، لن يأت للمغرب من أجل النزهة، بل إنه عازم هو الخر على العوجة بنتيجة إبجابية للجزائر، كما أن إدارة النادي وعدت اللاعبين بمنح مالية كبيرة في حال نجحوا في الفوز على الرجاء.

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وأكد جمال السلامي، مدرب الرجاء، أن فريقه غير مسموح له بالخطأ في هذا اللقاء.

وقال السلامي في الندوة الصحافية التي تسبق المباراة، والتي عقدها أمس الخميس،: “بعد خسارتنا الأولى بميداننا ضد الترجي التونسي، كنا مطالبون بتعويض ذلك في الكونغو”.

وتابع مدرب الرجاء: “بعد نجاحنا في العودة بثلاث نقاط من ميدان فيتا كلوب الكونغولي، غير مسموح لنا بالخطأ ضد الشبيبة، الذي نحترمه، ونعرف نقاط قوته وضعفه”.

جدير ذكره، أن هذه المباراة ستنطلق على الساعة الثامنة مساء، وستنقل مباشرة على قناة beIN Sports HD 1 والرياضية TNT.