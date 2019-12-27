تغيير موعد مباراة الرجاء البيضاوي والفتح الرباطي

عائشة مجيب – صحفية متدربة
أجلت العصبة الوطنية الاحترفية لكرة القدم، مباراة الرجاء الرياضي أمام الفتح الرياضي، برسم مؤجل الجولة الثامنة من الدوري المغربي الاحترافي، التي كان من المقرر إجراؤها يوم الثلاثاء القادم (31 دجنبر).
ونشر الموقع الرسمي لنادي اتحاد الفتح الرياضي، بلاغا يعلن فيه عن الموعد الجديد للمواجهة، الذي حددته العصبة الوطنة الاحترافية في يوم الإثنين (30 دجنبر)، بملعب محمد الخامس، ابتداء من الساعة الخامسة عصرا.
ويحتل الفريق الأخضر الرتبة الرابعة في سبورة ترتيب البطولة الوطنية الاحترافية، برصيد 17 نقاط، فيما يحتل الفتح الرياضي المركز التاسع بمجموع 11 نقاط.
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