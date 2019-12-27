بالصور: أهم الأحداث والاكتشافات والدراسات العلمية لعام 2019

أهم ما يميز عصرنا هو هذا التسابق المحموم والمتسارع نحو مزيد من الاكتشافات والاختراعات والابتكارات. وفي ما يلي نسرد بعض الأخبار العلمية المهمة التي برزت خلال العام المنصرم، وفق ما نشرت صفحة "أخطبوط" على مواقع التواصل الاجتماعي. أهم الأحداث والاكتشافات والدراسات العلمية لعام 2019: أول صورة للثقب الاسود بخاخ أنفي يقضير على الاكتئاب تصحيح عمى الالوان مصادر الطاقة المتجددة العالم أكثر اخضراراً تحويل مياه البحر لتصبح صالحة للشرب اكتشاف نوع جديد من أسلاف الانسان Advertisements نوع جديد من أوعية الدم دواء لعلاج الملاريا علاج واعد لهشاشة العظام أقمشة تتغير لونها انخفاض معدل الانتحار علاج لإنماء خلايا المخ أوراق الموز بديلا عن الاكياس البلاستيكية الى جانب هذه الابتكارات ثمة اختراعات واكتشافات أخرى فريدة من نوعها وغريبة. للاطلاع عليها بالكامل، تفقدوا المنشور المرفق أدناه:

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