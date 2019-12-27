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بالصور: أهم الأحداث والاكتشافات والدراسات العلمية لعام 2019

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أهم ما يميز عصرنا هو هذا التسابق المحموم والمتسارع نحو مزيد من الاكتشافات والاختراعات والابتكارات. وفي ما يلي نسرد بعض الأخبار العلمية المهمة التي برزت خلال العام المنصرم، وفق ما نشرت صفحة "أخطبوط" على مواقع التواصل الاجتماعي.

أهم الأحداث والاكتشافات والدراسات العلمية لعام 2019: 

 

أول صورة للثقب الاسود

 

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بخاخ أنفي يقضير على الاكتئاب

 

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تصحيح عمى الالوان

 

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مصادر الطاقة المتجددة

 

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العالم أكثر اخضراراً

 

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تحويل مياه البحر لتصبح صالحة للشرب

 

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اكتشاف نوع جديد من أسلاف الانسان

 

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نوع جديد من أوعية الدم

 

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دواء لعلاج الملاريا

 

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علاج واعد لهشاشة العظام

 

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أقمشة تتغير لونها

 

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انخفاض معدل الانتحار

 

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علاج لإنماء خلايا المخ

 

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أوراق الموز بديلا عن الاكياس البلاستيكية

 

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الى جانب هذه الابتكارات ثمة اختراعات واكتشافات أخرى فريدة من نوعها وغريبة. للاطلاع عليها بالكامل، تفقدوا المنشور المرفق أدناه:

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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