السيسي يصدر توجيها عاجلا بإخلاء المدن 'غير الملائمة للسكن'

كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بإخلاء كل مدن مصر من المناطق غير الآمنة وغير الملائمة للسكن، بشكل عاجل.
وقال مدبولي إن السلطات المصرية تعمل على تنفيذ "مشروع تطوير منطقة القاهرة الفاطمية، وتقوم حاليا بإزالة المدابغ العشوائية"، منوها بأن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو جزء من خطة إعادة الرونق للقاهرة.
وجاءت تصريحات مدبولي التي أكد فيها على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس المصري، على هامش زيارة تفقدية لأعمال تطوير منطقة مجرى سور العيون ومنطقة المدابغ التي كانت المساكن العشوائية تحيط بهما.
وأشار مدبولي، إلى أنه جرى نقل جميع الورش والمدابغ إلى المدينة الجديدة للجلود بمنطقة الروبيكي، كما جرى نقل نحو 1500 أسرة من منطقة سور مجرى العيون إلى المدن الجديدة التي جرى إنشاؤها خلال الفترة الماضية مثل مدينة الأسمرات، ومناطق الإسكان الجديد في مدينة بدر وغيرها.
وطالب رئيس الوزراء بالمضي في استكمال أعمال التطوير، مشددا: "كل مبنى بجوار أثر يزال فورا"، واعتبر أن هناك فرصة تاريخية لتطوير القاهرة القديمة، في ظل توافر الإرادة السياسية، والوحدات السكنية الجاهزة لتعويض المتضررين من أعمال التطوير".
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