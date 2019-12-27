إغلاق مضيق البسفور في إسطنبول أمام حركة الملاحة بعد اصطدام سفينة

وقالت القناة إنه لم ترد أي أنباء حتى الآن عن الضحايا فيما ذكرت وكالة تريبيكا للشحن أن المضيق أغلق أمام حركة الملاحة.

وكشفت بيانات رفينيتيف أيكون للشحن أن السفينة سونجا إريدم التي ترفع علم ليبيريا كانت في الطريق إلى ميناء أمبارلي في اسطنبول.