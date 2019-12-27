ذكرت قناة (سي.إن.إن ترك) وشاهد أن سفينة بضائع اصطدمت بالشاطئ في مضيق البوسفور في تركيا اليوم الجمعة مما دفع السلطات لإغلاق الممر المزدحم ويمر عبر أكبر مدينة تركية.
وقالت القناة إنه لم ترد أي أنباء حتى الآن عن الضحايا فيما ذكرت وكالة تريبيكا للشحن أن المضيق أغلق أمام حركة الملاحة.
وكشفت بيانات رفينيتيف أيكون للشحن أن السفينة سونجا إريدم التي ترفع علم ليبيريا كانت في الطريق إلى ميناء أمبارلي في اسطنبول.
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مضيق البسفور في إسطنبول أمام حركة الملاحة بعد اصطدام سفينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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