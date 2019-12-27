طهران تعلق إرسال مدمرة يابانية: تواجد القوات الأجنبية لا يخدم السلام

علقت السفارة الإيرانية في طوكيو على قرار الحكومة اليابانية إرسال مدمرة يابانية إلى خليج عمان وبحر العرب، واعتبرت أن تواجد القوات الأجنبية هناك لا يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.
يأتي هذا بعد أن قررت الحكومة اليابانية خلال اجتماعها، اليوم الجمعة، إرسال مدمرة إلى خليج عمان والجزء الشمالي من بحر العرب للقيام بدوريات وجمع معلومات في المنطقة.
وقالت وسائل إعلام محلية يابانية، أن المدمرة سيكون على متنها 260 عسكريا ومن المقرر أن تستمر مهمتها، وستكون مرفوقة بطائرة " Lockheed P-3 Orion" للقيام بدوريات ساحلية.
وأضافت هذه الوسائل أن هذه القوات ستقوم بتدريبات مدتها 4 أسابيع قبل مباشرة مهامها في شهر فبراير القادم، وأضافت أنه "سيُسمح لهم باستخدام الذخيرة الحية في حال حدوث طارئ بهدف حماية السفن اليابانية، ولن تشمل مهام هذه القوات مضيق هرمز".
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