الحكم بالحبس خمس سنوات على مسؤول بمديرية ماء ذي قار بتهمة الاختلاس

أفاد مصدر أمني، الجمعة، باصدار حكم بالحبس خمس سنوات على مسؤول بمديرية ماء محافظة ذي قار في قضاء قلعة سكر بتهمة اختلاس أموال الجباية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "محكمة الجنايات في ذي قار تحكم بالحبس 5 سنوات على مسؤول بمديرية ماء محافظة ذي قار في قضاء قلعة سكر".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "الحكم جاء على تهمة اختلاس أموال الجباية من المواطنين في القضاء وخزنها لحسابه الخاص".
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