مشهد تهديد الملاكات الطبية يعود الى الواجهة من جديد بعد ان استهدف مدير دائرة صحة بغداد الكرخ الاطباء والفرق الطبية الاخرى العاملة في مستشفيات الكرخ. نظمت ندوة لاستنكار التهديدات التي تستهدف العاملين في المجال الطبي. كبار الاطباء استنكروا ايضا ما يتعرض اليه الاطباء من تهديدات تجبر العديد منهم على الهجرة، والهدف واضح وهو افراغ العراق من هذه الكفاءات العلمية، مطالبين السلطات الامنية بتوفير الحماية لهم وتتبع الجهات التي ترسل التهديدات.



وتتعرض الملاكات الطبية الى ضغوطات مستمرة من خلال عمليات التهديد والمحاسبة العشائرية، في ظل صمت المؤسسات الامنية وعدم ردع الخارجين على القانون الذين يعملون على زعزعة الوضع العام في البلاد.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: وقفة استنكارية لادارة مستشفى اليرموك... والسبب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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