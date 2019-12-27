المفوضية الأوروبية: إتمام"بريكست" ربما يمتد لما بعد 2020

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، الجمعة، إن الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ربما تحتاج لتمديدها إلى ما بعد نهاية 2020.

وأضافت فون دير لاين، في تصريحات لصحيفة "ليز إيكو" الفرنسية، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يسعى إلى الانتهاء من إبرام اتفاق تجاري طويل المدى مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية 2020.

وأوضحت أن هذا الموعد ينطوي على "تفاؤل"، وقالت: "أشعر بقلق بالغ بسبب الفترة القصيرة المتبقية".

وتابعت: "يبدو لي أنه يتعين على الطرفين التساؤل بشأن ما إذا كان من الممكن إتمام كافة هذه المفاوضات خلال هذه المهلة القصيرة من الوقت".

ولفتت إلى أنه يتعين على المفاوضين تقييم موقفهم بحلول منتصف العام، مشيرة إلى أنه "إذا ما استدعت الضرورة، يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن تمديد الفترة الانتقالية".

ووافق مجلس العموم البريطاني، الجمعة الماضي، على اتفاق رئيس الوزراء بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

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وصوت المشرعون بأغلبية 358 صوتا مقابل 234 صوتا على القراءة الثانية للتشريع، ما يعد الخطوة الأولى نحو الوفاء بتعهد جونسون الانتخابي بإنجاز خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير/كانون الثاني المقبل.





وبعد الحصول على موافقة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، لن يبقى سوى إقراره في البرلمان الأوروبي، لتتمكن المملكة المتحدة من مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني 2020 بعد 47 عاما من حياة مشتركة مضطربة.

وتعهد جونسون بالوفاء بالوعود التي كسب الحزب الانتخابات نتيجة لها، وتتمثل في إنجاز الخروج من الاتحاد الأوروبي بأسرع ما يمكن وزيادة تمويل هيئة الصحة الوطنية التي تديرها البلاد.



ويشكل الموعد الرسمي لبريكست بداية لمرحلة مفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق للتبادل الحر.

كما تبدأ في 31 يناير/كانون الثاني مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020، ويفترض أن تسمح المفوضية الأوروبية للندن بالانفصال بهدوء.

وخلال هذه الفترة، سيواصل البريطانيون تطبيق القواعد الأوروبية والاستفادة منها بدون أن تكون المملكة المتحدة ممثلة في مؤسسات الاتحاد.