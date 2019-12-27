تصل للقاهرة.. خريطة سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي لها توقعات سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وجاءت خريطة سقوط الأمطار كالتالي:

الجمعة 27 ديسمبر

من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة والرياح نشطة على السواحل الشمالية وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

السبت 28 ديسمبر

أعلن خبراء الأرصاد توقعاتهم لهذ اليوم أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.



ومن المتوقع أن يكون الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد ويصل للصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، ويصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة تكون غزيرة على السواحل الشرقية وشمال سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية نشطة على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 18

شبين الكوم 11 18

طنطا 11 18

دمنهور 12 17

الإسكندرية 12 17

بلطيم 12 16

مطروح 12 18

السلوم 10 17

سيوة 09 18

بورسعيد 12 16

دمياط 12 16

الزقازيق 13 19

الإسماعيلية 13 18

السويس 13 18

العريش 11 18

رفح 11 17

رأس سدر 16 20

نخل 09 16

نويبع 15 23

طابا 15 21

كاترين 02 15

الطور 16 19

شرم الشيخ 16 21

الغردقة 13 23

مرسى علم 14 23

الفيوم 12 20

بنى سويف 12 21

المنيا 12 21

أسيوط 08 20

سوهاج 08 20

قنا 07 21

الأقصر 09 21

أسوان 08 22

أبو سمبل 08 21

الوادي الجديد 05 22

شلاتين 14 23

أبو رماد 13 24

حلايب 16 21

رأس حدربة 15 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 17 28

المدينة 09 23

الرياض 11 26

المنامة 19 23

أبوظبي 16 24

الدوحة 17 24

الكويت 10 24

دمشق 02 11

بيروت 13 16

عمان 05 08

القدس 07 09

غزة 12 17

بغداد 07 19

مسقط 19 25

صنعاء 04 22

الخرطوم 13 29

طرابلس 12 18

تونس 11 18

الجزائر 09 16

الرباط 09 21

نواكشوط 16 29

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 00 06

إسطنبول 03 09

إسلام أباد 02 17

نيودلهي 05 16

جاكرتا 24 31

بكين -06 04

كوالالمبور 23 31

طوكيو 03 11

أثينا 06 12

روما 03 14

باريس 05 10

مدريد 01 14

برلين -02 04

لندن 07 09

مونتريال 00 05

موسكو -02 01

نيويورك 05 11

واشنطن 05 11