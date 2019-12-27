إرجاء استجواب النائب حبيش في ادعاء القاضية عون إلى 10 كانون الثاني

أفادت معلومات ​صحفية​ بأنه تم إرجاء استجواب النائب ​هادي حبيش​ في ادعاء القاضية عون، إلى 10 كانون الثاني، بعد استمهال وكيله لتقديم مذكرة دفوع شكلية.

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