النشرة: طريق شبعا عين عطا سالكة أمام السيارات المجهزة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "​الأمطار​ الغزيرة التي هطلت صباح اليوم وحتى ​الساعة​ أدت إلى إذابة ​الثلوج​ التي تساقطت ليلا في منطقة حاصبيا وبذلك تكون جميع طرقات المنطقة سالكة أمام المركبات باستثناء طريق شبعا ​عين عطا​ في منطقة جنعم فهي سالكة أمام السيارات الرباعية الدفع والمجهزة بسلاسل معدنية".

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