إصابة شخص اختناقا في حريق منزل في سير الضنية

أصيب شخص اختناقا بسبب الدخان الذي نتج من ​اندلاع حريق​ في منزل في بلدة سير الضنية. وقد قام عناصر جهاز الطوارىء والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية بإسعافه ميدانيا، بينما حضر عناصر ​الدفاع المدني​ إلى المكان للمساعدة في إطفاء الحريق.

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