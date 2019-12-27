كركي أعلن تمديد مفعول براءة الذمة الصادرة عن الضمان إلى 29 شباط المقبل

لفت المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي ​محمد كركي​، في مذكّرة، إلى أنّ "نظرًا للظروف الحاليّة والاستثنائيّة الّتي تمرّ بها البلاد والّتي أدّت إلى عدم قدرة المؤسّسات على تسديد الإشتراكات بصورة منتظمة، وحرصًا منه على استمراريّة عمل هذه المؤسسات وعدم صرف الأجراء، سعى المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي بالتعاون مع مجلس إدارة الصندوق واللجنة الفنيّة، وبجهود وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال ​كميل أبو سليمان​، إلى صدور المرسوم رقم 6036 تاريخ 23 كانون الأول 2019، الّذي قضى بتمديد مفعول براءة الذمة المحصورة الصادرة عن ​الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي​ والمنتهي مفعولها بين تاريخ 30 أيلول 2019 و28 شباط 2020 ضمنًا إلى 29 شباط 2020".

وأوضحت المذكرة أنّ "تبعًا لذلك، أصدر كركي المذكّرة الإعلاميّة رقم 628 تاريخ 26 كانون الأول 2019، الّتي قضت بتمديد مفعول براءة الذمة المحصورة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والمنتهي مفعولها بين تاريخ 30 أيلول 2019 و28 شباط 2020 ضمنًا إلى 29 شباط 2020".

وذكّر كركي، أصحاب العمل ومن في حكمهم بأنّ "حقهم بالإستفادة من تخفيض الغرامات وزيادات التأخير ينتهي في 31 كانون الأول 2019".