اشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "لكل المعجبين والمضللين بالنموذج الاميركي، إخلعوا الوهم من رؤوسكم، ما كانت ​أميركا​ حلما في أي يوم، بل كابوس شر للعالم". ولفت الى ان "آخر مآثرها تهديد ​المحكمة الجنائية الدولية​ ومنعها من فتح اي تحقيق بجرائم إسرائيل ضد ​الفلسطينيين​". اضاف "قال عدالة وحقوق انسان واحترام للقضاء قال".

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كانت هذه تفاصيل خبر الموسوي: اميركا كابوس شر للعالم واخر ماثرها منعها من فتح اي تحقيق بجرائم إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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