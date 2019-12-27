تأثير العاصفة LOULOU يستمر حتى يوم الأحد

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن تأثير العاصفة (LOULOU) يستمر على الحوض الشرقي للمتوسّط حتّى يوم الأحد حيث تنحسر تدريجياً ويبقى ​الطقس​ متقلب .

وتوقعت ان يكون طقس اليوم غائما وممطرا، تكون غزيرة أحياناً خلال الفترة الصباحية خاصة في المناطق الجنوبية مع عواصف رعديّة وانخفاض ب​درجات الحرارة​ وضباب على المرتفعات، تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع 1000 متر، تنحسر ​الأمطار​ والثلوج تدريجياً اعتباراً من المساء ويتحول الطقس الى غائم جزئياً،

كما توقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرّقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة خاصة خلال الفترة المسائية مع تساقط زخات من البرد وثلوج على ارتفاع 1000 متر وما فوق . نحذر من ​السيول​ وانجراف التربة. أما الأحد فيكون غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة خلال الفترة الصباحية خاصة شمال البلاد وثلوج على ارتفاع 1100 متر وما فوق تخف ​الامطار​ تدريجياً خلال ​النهار​.