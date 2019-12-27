الفرزلي:لا أحد يستطيع مهما عظم شأنه ان يعتدي على صلاحيات رئاسة الحكومة

أكد نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​ أن "النص ​الدستور​ي واضح بأن رئيس الحكومة المكلف هو من يقوم بتشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية"، مشيرا الى ان "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ لم يتحدّث من ​بكركي​ بنيّة الاعتداء على صلاحيات ​رئاسة الحكومة​ وما يقوله هو أن رئيس ​التيار الوطني الحر​ الوزير ​جبران باسيل​ له الحق بالمساهمة بانتاج الحكومة كما رؤساء سائر الكتل"، مضيفا:"لا احد يستطيع مهما عظم شأنه ان يعتدي على صلاحيات رئاسة الحكومة، ويجب ان يلجأ الجميع الى الدستور ليكون الفيصل في المسائل العاقلة".

وفي حديث تلفزيوني، أكد الفرزلي انه "لا املك اي معلومة تتعلق بمسألة نشاط رئيس الحكومة المكلف ​حسان دياب​ وانا اؤيد تشكيل حكومة غير سياسية مؤلفة من اشخاص اصحاب حس وطني لكي نتمكن من استعادة ثقة المجتمعين اللبناني والدولي ولمعالجة المشكلة الاجتماعية الاقتصادية المالية"، معتبرا انه "لا يجوز لرئيس الحكومة المكلف تحت أي عنوان أن يذهب باتجاه انتقاء أي شخصية تشكل تحديا أو حساسية أو استفزازا لأحد أركان من سيهبون الثقة للحكومة".