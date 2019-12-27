أكد نقيب المحامين ​ملحم خلف​ على "اهمية الاستمرارية في تحمل المسؤولية ولو في ظل تصريف الاعمال". وفي ​مؤتمر​ صحافي مشترك مع وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​، شدد خلف على "اننا سنكون بتعاون كلي حول 3 نقاط، اولاً مساعدة المتهمين في انهاء المبالغ التي يجب دفعها، ثانياً لن يكون أي سجين داخل السجون من دون محامٍ، وثالثاً سنطلب آخر اجراء قضائي لكل موقوف"، لافتا الى انه "سيكون هناك تواصل بين ​السجن​ و​السلطة​ القضائية".

واشار خلف الى ان "التقارير التي تسلمتها من الحسن ستكون موضوع اهتمام ودراسة وعناية وسنأخذ الجزء الذي نحن قادرون عليه فمسؤولية الدولة هي الاولوية اما مسؤوليتنا فهي التعاون والمساعدة"، مؤكدا ان "السجون ستكون على صورة لبنان الذي نحلم به وسنتخذ خطوات صغيرة انما ثابتة الى الأمام".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلف: التقارير التي تسلمتها من الحسن ستكون موضوع اهتمام ودراسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.