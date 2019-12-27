النشرة: اشتداد حدة العاصفة في هذه الاثناء في مدينة النبطية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بأن حدة العاصفة اشتدت في هذه الاثناء في النبطية وتتساقط حبات البرد مصحوبة ب​أمطار​ غزيرة تشكلت معها ​السيول​ الجارفة والمستنقعات والبرك على الطرقات، وشهدت المدينة ​زحمة سير​ في شوارعها الداخلية والرئيسية.

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