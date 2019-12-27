مراد: نأمل من الحكومة أن تعطي الاهتمام التام لموضوع السيادة الوطنية على ارضنا

لفت الوزير في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حسن مراد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "نأمل من ​الحكومة​ المقبلة أن تعطي الاهتمام التام لموضوع السيادة الوطنية على ارضنا ومياهنا وثرواتنا، لأن العدو الصهيوني يتربص بنا ولا يمكن الركون إلى خبثه ومكائده".

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