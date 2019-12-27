ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "فرق مكافحة الإرهاب التركية في ولاية بالكسير غربي البلاد، نفّذت عمليّات مداهمة شملت 8 أماكن في المدينة في إطار مكافحة تنظيم "داعش".
وأوضحت أنّ "العمليّات أدّت إلى اعتقال 10 أشخاص، وتبيّن أنّ أحدهم كان مسؤول التنظيم في محافظة الأنبار العراقية، وشخصَين مسؤولَين عن الشؤون العسكريّة، وآخر مسؤول عن العمليّات اللوجستيّة، وخبير في المتفجرات، والبقيّة من المقاتلين".
ولفتت إلى أنّ "في ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا، أوقفت فرق مكافحة الإرهاب التركية، 6 مشتبهين بصلتهم بالتنظيم".
وكان مكتب المدعي العام التركي في الولاية قد أصدر مذكّرة توقيف بحقّ 11 مواطنًا عراقيًّا مشتبه بانتمائهم إلى "داعش"، وتبوئهم مناصب في التنظيم.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات تركيا أوقفت 16 شخصا بعمليتين أمنيتين ضد داعش بينهم مسؤول التنظيم بالأنبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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