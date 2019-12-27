سلطات تركيا أوقفت 16 شخصا بعمليتين أمنيتين ضد داعش بينهم مسؤول التنظيم بالأنبار

ذكرت وكالة "الأناضول" التركية أنّ "​فرق مكافحة الإرهاب​ التركية في ولاية بالكسير غربي البلاد، نفّذت عمليّات ​مداهمة​ شملت 8 أماكن في المدينة في إطار مكافحة تنظيم "داعش".

وأوضحت أنّ "العمليّات أدّت إلى اعتقال 10 أشخاص، وتبيّن أنّ أحدهم كان مسؤول التنظيم في محافظة ​الأنبار​ العراقية، وشخصَين مسؤولَين عن الشؤون العسكريّة، وآخر مسؤول عن العمليّات اللوجستيّة، وخبير في المتفجرات، والبقيّة من المقاتلين".

ولفتت إلى أنّ "في ولاية ​شانلي أورفة​ جنوبي ​تركيا​، أوقفت فرق مكافحة الإرهاب التركية، 6 مشتبهين بصلتهم بالتنظيم".

وكان مكتب المدعي العام التركي في الولاية قد أصدر مذكّرة توقيف بحقّ 11 مواطنًا عراقيًّا مشتبه بانتمائهم إلى "داعش"، وتبوئهم مناصب في التنظيم.