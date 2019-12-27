هبوط اضطراري لطائرة ركاب عراقية في مطار روسي

هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية اضطراريا في مطار روستوف على الدون جنوب روسيا.
وقال ناطق باسم مطار روستوف اليوم إن: "طائرة تابعة لشركة "ايراك ايرويز" كانت تقوم برحلة من بغداد إلى مينسك هبطت بشكل اضطراري في مطار رستوف على الدون"، مشيرا إلى أن الهبوط "لأسباب تقنية".
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