هبوط اضطراري لطائرة ركاب عراقية في مطار روسي

هبطت ​طائرة​ تابعة للخطوط الجوية العراقية اضطراريا في مطار روستوف على الدون جنوب روسيا. وقال ناطق باسم مطار روستوف اليوم إن: "طائرة تابعة لشركة "ايراك ايرويز" كانت تقوم برحلة من ​بغداد​ إلى ​مينسك​ هبطت بشكل اضطراري في مطار رستوف على الدون"، مشيرا إلى أن الهبوط "لأسباب تقنية"​​​.

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