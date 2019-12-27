فون دير لايين قلقة إزاء الوقت الضيق الممنوح لمفاوضات بريكست









اسماء السيد - باريس: أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عن "القلق البالغ" إزاء إمكانية إتمام مفاوضات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية 2020، وذلك في مقابلة صحافية نشرت الجمعة.

قالت فون دير لايين التي تسلمت مهامها على رأس المفوضية الأوروبية في بداية ديسمبر، في حديث إلى صحيفة "ليزيكو" الفرنسية الاقتصادية "أنا قلقة للغاية إزاء الوقت الضيق الذي بحوزتنا".

تقع على عاتق المفوضية الأوروبية الجديدة مهمة تحديد أطر العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ولندن بعد خروج الأخيرة المرتقب في 31 يناير المقبل من التكتل.

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قالت فون دير لايين "لا يتعلق الأمر فقط بالتفاوض حول اتفاق للتبادل الحر، إذ ثمة ملفات عدة أخرى. يبدو لي أنّه يتوجب علينا، من الجهتين، التساؤل جديًا عمّا إذا كان بالإمكان إتمام كل هذه المفاوضات في هذا الوقت الضيق". وأعربت عن "الاعتقاد بأنّه سيكون منطقيًا أن نقيّم في منتصف العام (...) ما إذا كنا بحاجة إلى تمديد المرحلة الانتقالية".

وكان المفوض الأوروبي لشؤون بريكست ميشال بارنييه أعلن في بداية الأسبوع أنّ التوافق على شكل العلاقة لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي والمصادقة عليها قبل نهاية 2020، كما يطالب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، "سيمثّل تحديًا كبيرًا، ولكننا سنقوم بما في وسعنا، حتى لو لم نتمكن من إنجاز كل شيء".

تبدأ في 31 يناير مرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية 2020، ويفترض أن تسمح للندن والمفوضية الأوروبية بالانفصال بهدوء. وخلال هذه الفترة سيواصل البريطانيون تطبيق القواعد الأوروبية والاستفادة منها من دون أن تكون المملكة المتحدة ممثلة في مؤسسات الاتحاد.

