دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية انتحار صهر ملك النرويج بعد إنجاب 3 بنات من الأميرة مارثا لويز

ذكرت وسائل إعلام بالنرويج أن الكاتب والفنان «آري بن» صهر ملك البلاد والزوج السابق للأميرة النرويجية مارثا لويز؛ انتحر عن عمر ناهز 47 عامًا، دون ذكر أسباب الانتحار.

ونقلت قناة تلفزيون «NRK» تصريحًا لعائلة الزوج السابق للأميرة، قالت فيه: «إننا أقرب الناس من آري بن، نعلن ببالغ الحزن والأسى أنه وضع اليوم حدًّا لحياته منتحرًا»، وتابعت: «نلتمس احترام خصوصيتنا في قادم الأيام».

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من جانبهما، أعرب ملك وملكة النرويج عن تعازيهما في وفاة زوج ابنتهما السابق الذي تزوج الأميرة مارثا لويز في 2000، وانفصلا بعد 14 عامًا أنجبا خلالها 3 بنات، وبعد طلاقها ارتبطت بشاب أمريكي.

يذكر أن الأميرة مارثا لويز تأتي في المرتبة الرابعة بالنسبة إلى التاج النرويجي، بعد شقيقها ونجليه. أما زوجها السابق فقد ألف العديد من الروايات والمسرحيات والقصص القصيرة.

وفي أغسطس الماضي، أعلن البلاط الملكي النرويجي، أن الأميرة مارثا لويز والعائلة المالكة اتفقتا على أنها ستستخدم لقبها كأميرة فيما يتعلق بالواجبات الرسمية والتعاملات الخاصة، وأنها ستستخدم اسم مارثا لويز فحسب فيما يتعلق بالمشاريع التجارية.

وحول تجربة طلاقها قالت الأميرة مارثا لويز إنها «واحدة من التجارب المؤلمة للغاية في حياتي».