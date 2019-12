"أين صورة هاري وميغان؟".. تكهنات بعد خطاب الملكة إليزابيث

دبي - بواسطة محمد فارس TOPSHOT - A picture released on December 24, 2019 shows Britain's Queen Elizabeth II posing for a photograph after she recorded her annual Christmas Day message, in Windsor Castle, west of London. - During her traditional Christmas address, Queen Elizabeth II intends to call on the British to overcome their divisions after a year "full of pitfalls", between Brexit tearing apart her country and scandals shaking the British royal family, according to extracts from the address broadcast in advance. (Photo by Steve Parsons / POOL / AFP) (Photo by STEVE PARSONS/POOL/AFP via Getty Images) أثار خطاب ملكة بريطانيا إليزابيث بمناسبة عيد الميلاد، الكثير من التساؤلات عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بحفيدها الأمير هاري وزوجته الممثلة الأميركية السابقة ميغان ماركل، وذلك لأن الملكة ظهرت وبجوارها مجموعة من الصور لأفراد عائلتها، باستثناء دوق ودوقة ساسكس.

وظهرت الملكة إليزابيث وبجوارها صورا لزوجها الأمير فيليب، وصورة للأمير تشارلز وزوجته كاميلا، وأخرى للأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون وأبنائهما الثلاثة.

ولم تظهر أية صورة للأمير هاري أو ميغان أو طفلهما الأول آرتشي، إلا أن الملكة حرصت على ذكر الرضيع بشكل مقتضب في خطابها.

وتباينت ردود الفعل والتكهنات بشأن غياب الصورة، إذ رأى البعض أنها متعمدة نظرا للعلاقة المتوترة التي تجمع هاري بأسرته مؤخرا، بسبب زوجته، وفقا لتقارير صحفية محلية.

وما أشعل فتيل التكهنات أيضا، أن هاري وميغان كسرا العادات الملكية، وقررا قضاء فترة عيد الميلاد بعيدا عن الملكة، وتحديدا في كندا، برفقة ابنهما ووالدة ميغان.

وكانت دوقة ساسكس قد ظهرت في لقاء تلفزيوني مؤخرا، قالت فيه إنها تواجه وقتا صعبا نظرا للضغوط التي تتعرض لها نتيجة دخولها العائلة المالكة.

نقطة أخرى ركز عليها من رأوا أن الخطوة مقصودة، وهي أن كل تفاصيل الخطاب السنوي تكون مدروسة بعناية، مما يعني أن غياب الصورة لم يكن عن طريق الخطأ.

من جانبهم، أعرب خبراء في شؤون العائلة المالكة، عن اعتقادهم أن الأمر لم يحمل أي رسائل مبطنة بشأن هاري وميغان، خاصة أن هاري مقرب جدا من جدته.

وأشاروا إلى أن الصور التي توضع بجوار الملكة في خطاباتها، تتغير باستمرار، كما أن صورة هاري وميغان ظهرت بجوارها من قبل.

واعتبر هؤلاء الخبراء، أن ذكر الملكة لآرتشي في خطابها، حتى وإن لم تضع صورته، يدل على أن الأمور على ما يرام.