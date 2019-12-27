- 1/2
- 2/2
أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس إن تركيا سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك، وإنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان في يناير كانون الثاني.
وزار أردوغان تونس يوم الأربعاء لبحث التعاون بشأن إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا.
وقال في كلمة ألقاها يوم الخميس إن تركيا وتونس اتفقتا على دعم حكومة فائز السراج المعترف بها دوليا في ليبيا.
(تغطية صحفية إيجي توكساباي وعلي كوتشوك جوتشمن - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
تصفح أيضا.. مصر الأولى عربيا.. أقوى جيوش العالم لعام 2019
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: تركيا سترسل قوات إلى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.