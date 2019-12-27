دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters أردوغان: تركيا سترسل قوات إلى ليبيا

أنقرة (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس إن تركيا سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت ذلك، وإنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان في يناير كانون الثاني.

وزار أردوغان تونس يوم الأربعاء لبحث التعاون بشأن إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا.

وقال في كلمة ألقاها يوم الخميس إن تركيا وتونس اتفقتا على دعم حكومة فائز السراج المعترف بها دوليا في ليبيا.

(تغطية صحفية إيجي توكساباي وعلي كوتشوك جوتشمن - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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