شكرا لقرائتكم خبر عن النائب إيهاب غطاطى ينتقد ارتفاع أسعار الأعلاف ويطالب بدعم الفلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب إيهاب غطاطى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الزراعة والتموين، حول ارتفاع أسعار الأعلاف، خلال الفترة الأخيرة، مما انعكس على المواطنين بشكل واضح نتيجة زيادة الأسعار، فى الوقت الذى نشهد استقرارا فى أسعار السلع والمنتجات فى الشارع، وهذا يؤكد ان هناك حلقة مفقودة بشأن الأسعار، ولابد من الوقوف عليها، لتخفيف معاناة مربى الثروة الحيوانية والداجنة.

وأوضح عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ارتفاع أسعار الأعلاف ينعكس على العديد من أسعار السلع، ولابد من خطة واستراتيجية تهدف لتوفير الأعلاف وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها خلال السنوات المقبلة، تبدأ بخطة قصيرة الأجل، وأخرى طويلة الأجل، على أن يكون الهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى خلال 5 سنوات بحد أقصى، وهناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بملف الزراعة ولابد من ترجمة هذه الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع.

وشدد غطاطى، على ضرورة زيادة الرقعة المزروعة بمحصول الذرة الصفراء، الذى يعد من المحاصيل الأساسية، خاصة وأننا نستورد كميات كبيرة جدا لسد الفجوة، فى الوقت الذى تترك الحكومة الفلاح فريسة للتجار بشأن توريد المحصول بالسعر المحلى، ونتيجة ذلك هناك عزوف من قبل البعض عن زراعة المحصول خوفا من الخسارة، وعدم تحقيق هامش ربح فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة.

وأشار النائب، إلى أن الدولة لديها مقومات تستطيع من خلالها سد الفجوة بين الاستهلاك والانتاج، وتوفير العملة الصعبة، ودعم المزارعين لتعويض نقص كميات الذرة وعلف الحيوان، باعتبارها المكون الرئيسى لعلف الدواجن والانتاج الحيوانى، وضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة للتوريد، وعدم ترك الفلاحين عرضه للاحتكار، ومافيا السوق السوداء، الذين يتحكمون فى أسعار الأعلاف ويهددون قطاع الثروة الحيوانية والداجنة فى مصر.