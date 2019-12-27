روسيا تؤكد عدم رغبتها في إعادة صيغة مجموعة "الثماني الكبار"

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن روسيا ليس لديها دافع أو رغبة في إعادة صيغة "مجموعة الثماني الكبار".
وأضاف لافروف في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "لم نناقش هذه المسألة أثناء زيارتي إلى الولايات المتحدة، وهي غير مطروحة في جدول الأعمال الروسي- الأمريكي".
وأكد أن مجموعة السبع التي تم
وأوضح أن روسيا تشارك بنشاط في عمل أنواع جديدة من التجمعاتمثل "بريكس" و"منظمة شنجهاي للتعاون"، فضلا عن مشاركتها في مجموعة العشرين، حيث لا تُفرض القرارات بل تُتخذ على أساس توافق متوازن، مؤكدا أن هذه الهياكل المتعددة الأطراف أصبحت بالفعل ركائز مهمة تشكل عالما أكثر عدلا وديمقراطية متعدد الأقطاب.
وتأسست مجموعة "الثماني الكبار" سنة 1998 ، وفي سنة 2014 تقلص عدد أعضائها لتصبح مجموعة "السبع الكبار" بعد عدم دعوة روسيا إليها، وذلك على خلفية انضمام القرم إلى روسيا.
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