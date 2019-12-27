ارتفاع ضحايا إعصار فانفون بالفلبين لـ28 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الإعصار "فانفون" الذي ضرب مناطق وسط وشرق الفلبين مؤخرا إلى 28 قتيلا. ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الجمعة، أن هذه التطورات تأتي بعد أن وصلت سرعة الرياح إلى 195 كيلو مترا في الساعة؛ ما تسبب في اقتلاع أعمدة الكهرباء وتدمير عشرات المنازل وسقوط الأشجار وإجبار آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء المؤقتة التي أقامتها السلطات في المدارس والصالات

يشار إلى أن "فانفون" هو الإعصار رقم 21 الذي يضرب الفلبين خلال العام الجاري وفقا لمسئولي الأرصاد الجوية. سرعة الرياح إلى 195 كيلو مترا في الساعة؛ ما تسبب في اقتلاع أعمدة الكهرباء وتدمير عشرات المنازل وسقوط الأشجار وإجبار آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء المؤقتة التي أقامتها السلطات في المدارس والصالات الرياضية والمكاتب الحكومية الفلبينية.يشار إلى أن "فانفون" هو الإعصار رقم 21 الذي يضرب الفلبين خلال العام الجاري وفقا لمسئولي الأرصاد الجوية.

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