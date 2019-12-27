اعتقال 5 إرهابيين تابعين لتنظيم القاعدة في باكستان

اعتقل خمسة إرهابيين قائمين على تشغيل خلية إعلامية تابعة لتنظيم القاعدة المتطرف اليوم الجمعة في مدينة "جوجرانوالا" الواقعة في إقليم البنجاب في شرق باكستان، وذلك في عملية مشتركة شنها قسم مكافحة الإرهاب بالتعاون مع وكالة الاستخبارات.
وذكرت شبكة (جيو نيوز) الباكستانية أن مسئولين بقسم مكافحة الإرهاب أفادوا بأن وكالة الاستخبارات كانت ترصد تحركات الإرهابيين منذ شهور مضت، كما تمكنت من تجميع معلومات عنهم.
وأضاف المسئولون أن الإرهابيين الخمسة
وأوضح المسئولون أن الإرهابيين كانوا - أيضًا - يرسلون أموالا إلى القيادة الرئيسية للتنظيم في أفغانستان، كما كانوا قد غيروا مقر نشاطهم مؤخرا من مدينة كراتشي إلى جوجرانوالا.
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