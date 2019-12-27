ارتفاع ضحايا طائرة كازاخستان لـ15 قتيلًا و50 مصابًا

أعلن مطار ألماتي الدولي في كازاخستان، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم الطائرة التابعة لشركة طيران "بيك إير" الكازاخية إلى 15 قتيلا و50 مصابا. وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية في نشرتها باللغة الانجليزية أن الطائرة كانت تحمل 93 راكبا على متنها بالإضافة إلى 5 من أفراد الطاقم عندما أقلعت من المطار الكائن في مدينة ألماتي، أكبر مدن كازاخستان، مضيفة أن الطائرة كانت متجهة إلى العاصمة نور سلطان، التي كانت تعرف سابقا باسم أستانا، إلا أنها تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها في حوالي الساعة 7:22 صباحا (بالتوقيت المحلي).

اصطدمت الطائرة من طراز (فوكر-100) بسياج خرساني ومبنى مكون من طابقين، وذلك بحسب بيان صادر عن مطار ألماتي الدولي.

أوقفت لجنة الطيران في كازاخستان جميع الرحلات الجوية لهذا النوع من الطائرات في الوقت الذي تجري فيه السلطات تحقيقات حول الحادث. إلى 5 من أفراد الطاقم عندما أقلعت من المطار الكائن في مدينة ألماتي، أكبر مدن كازاخستان، مضيفة أن الطائرة كانت متجهة إلى العاصمة نور سلطان، التي كانت تعرف سابقا باسم أستانا، إلا أنها تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها في حوالي الساعة 7:22 صباحا (بالتوقيت المحلي).اصطدمت الطائرة من طراز (فوكر-100) بسياج خرساني ومبنى مكون من طابقين، وذلك بحسب بيان صادر عن مطار ألماتي الدولي.أوقفت لجنة الطيران في كازاخستان جميع الرحلات الجوية لهذا النوع من الطائرات في الوقت الذي تجري فيه السلطات تحقيقات حول الحادث.

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