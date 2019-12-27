روسيا تطلق صاروخاً يحمل قمراً اصطناعيا ونظاماً للاتصالات الفضائية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الصاروخ الحامل "روكوت"، الذي يحمل على متنه نظام الاتصالات الفضائية "جونيتس-إم" وقمراً اصطناعياً لأغراض عسكرية، أطلق من قاعدة "بليستسك" الفضائية، وهو آخر إطلاق فضائي يشهده عام 2019.
وأفاد المكتب الصحفي للوزارة للصحفيين: "قام طاقم القوات الفضائية التابع للقوات الجوية - الفضائية الروسية، اليوم الجمعة، بإطلاق الصاروخ (روكوت) الخفيف من منصة الإطلاق رقم 3 من الساحة رقم 133 في مطار بليسيتسك الفضائي في مقاطعة أرخانجيلسك الروسية الشمالية"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.
وأشارت الوزارة إلى أن الصاروخ يحمل "على متنه مجموعة من الأجهزة الفضائية " جونيتس-إم" وجهازاً فضائياً لصالح وزارة الدفاع الروسية".
وفي لاحق ،أشارت الوزارة، إلى"إن رأس الصاروخ الفضائي كجزء من وحدة التسارع "بريز-كا إم"، والقمر الاصطناعي ومجموعة أجهزة الاتصالات الفضائية "جونيتس-إم"، التي أطلقت لصالح الدفاع الروسية، قد انفصلت عن المرحلة الثانية للصاروخ الحامل "روكوت" في الوقت المقدر.
وأكدت الوزارة، أن عملية إطلاق "روكوت" وكافة التحضيرات لها قد جرت بشكل طبيعي.
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