كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الروسي يعزي نظيره الكازاخستاني في ضحايا طائرة "ألماتي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، برقية تعزية إلى نظيره الكازاخي في حادثة تحطم طائرة ركاب وسقوط ضحايا، حسبما أفادت الكرملين.

ونقل الكرملين عن نص الرسالة: "روسيا تتقدم بالتعزية وتشاطر الحزن من فقد أقاربه وأهله، وتتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وكانت وزارة الداخلية، في كازاخستان، قد أعلنت سقوط طائرة الرحلة رقم زد 2100، التابعة لشركة طيران "بيك إير" المتجهة من ألماتي إلى نور سلطان، مشيرة إلى أنها فقدت ارتفاعها خلال الإقلاع واخترقت سياجا خرسانيا، واصطدمت بمبنىً مؤلف من طابقين.

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وأعلنت سلطات مدينة ألماتي، في وقت سابق من اليوم، أن ضحايا تحطم الطائرة في ألماتي بلغ 14 شخصا، وأن 35 آخرين أصيبوا بجروح.

وجاء في البيان "تم نقل ثمانية أطفال مصابين إلى مركز الإسعاف السريع، كذلك تم نقل 5 أشخاص بالغين مصابين إلى مركز الإسعاف السريع، وتم نقل 17 مصابا إلى مستشفى المدينة رقم 4 في حالة حرجة، و توفي 14 شخصا على الفور".

وأضاف البيان، أنه تم نقل خمسة مرضى في حالة حرجة إلى مستشفى ألماتي المتعدد التخصصات.