كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كازاخستان: تعليق نشاط شركة "بيك إير" بعد تحطم الطائرة في مدينة ألماتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر المكتب الصحفي لوزارة الصناعة في كازاخستان، اليوم الجمعة، بتوقيف أنشطة شركة "بيك إير" إلى أن يتم توضيح ظروف حادث تحطم الطائرة في مدينة ألماتي.

وفقدت الرحلة رقم "2100Z"، التابعة لشركة طيران "بيك إير" والمتجهة من ألماتي إلى نور سلطان، توازنها خلال الإقلاع واخترقت سياجًا خرسانيًا "بيتونيا"، واصطدمت بمبنى من طابقين، في الساعة 07.22 صباحا بالتوقيت المحلي.

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وجاء في بيان المكتب الصحفي "بناءً على تعليمات رئيس كازاخستان قاسم زومارت توكاييف، تم إنشاء لجنة حكومية برئاسة رئيس الوزراء، تضم وزير الصناعة وتطوير البنية التحتية للجمهورية وممثلين عن جهات حكومية أخرى، وستحدد اللجنة الأسباب المباشرة للحادث، من أجل توضيح الظروف، وتم تعليق نشاط شركة الطيران حتى انتهاء أعمال اللجنة".

وأعلنت وزارة الداخلية في كازاخستان، صباح اليوم الجمعة، أن 14 شخصا قتلوا في حادث تحطم الطائرة "بيك إير" في مدينة "ألماتي" جنوبي كازاخستان، وأصيب 35 آخرون بجروح، بينهم ستة أطفال.

وكان مطار "ألماتي"، قد أعلن تواجد 95 راكبا و5 من أفراد الطاقم على متن الطائرة المتحطمة، أثناء الحادث، مشيرا إلى أنه سيتم لاحقا الكشف عن ملابسات الحادث بالتفصيل.